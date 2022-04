De Ligt si è dimostrato essere un pilastro, non solo in campo, ma dello spogliatoio della Juventus. Le sue qualità, da centrale della difesa e da leader carismatico, hanno acceso su di lui i riflettori e l'interesse dei grandi club. Secondo The Sun, tra di loro ci sarebbe il Chelsea, alla ricerca del sostituto di Rudiger. Ipotesi, ovviamente, al momento bloccata, prima il club inglese dovrà risolvere i suoi problemi di proprietà, per avere il mercato sbloccato.