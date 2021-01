Paul Pogba è il grande pallino della Juventus. Di Fabio Paratici soprattutto, che sta capendo se ci sono le condizioni per riportarlo a Torino. Il giocatore vuole lasciare il Manchester United e tornerebbe volentieri in Italia. Secondo il Daily Mirror ai Red Devils sarebbe arrivata una vera e propria offerta dalla Juve che avrebbe offerto Aaron Ramsey come contropartita per arrivare al francese. Lo United però avrebbe già declinato l'offerta, per Pogba ci sarà ancora da lavorare.