Non è ancora del tutto tramontata l'ipotesi del ritorno di AlvaroLo riferisce il Sun, secondo cui è più probabile un ritorno in Italia dello spagnolo rispetto al verificarsi della voce - uscita nelle ultime ore - che vorrebbe lo spagnolo dell'Atletico Madrid al Manchester United. Tuttavia, per il Sun, a oggi l'ipotesi più probabile è la permanenza ai Colchoneros.