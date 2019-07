Gianluigi Buffon è tornato alla Juventus ormai da oltre una settimana, dopo un solo anno dal precedente addio per volare al Paris Saint-Germain. Il nuovo numero 77 bianconero, pronto a fare da secondo a Wojciech Szczesny nella prossima stagione, ha rifiutato due offerte eccellenti per tornare a Torino. Secondo quanto riportato dal Daily Mail in Inghilterra, infatti, Buffon ha detto no sia al Manchester City che al Manchester United per tornare a vestire la maglia bianconera.