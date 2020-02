Paul Pogba alla porta. Il Manchester United ha deciso e ha già trovato il suo rimpiazzo: Bruno Fernandes. Lo scrive il Sun, che spiega come il club si aspettasse dal Polpo una speciale influenza, che avrebbe dovuto avere ma che non ha mai esercitato. Oggi, Bruno Fernandes ha festeggiato il suo primo gol con il nuovo club dopo l'arrivo dallo Sporting Lisbona. Pagato circa 80 milioni di euro, bonus compresi, è entrato subito nel centrocampo dei Red Devils, anche per via dell'assenza del Polpo. Il suo equilibrio e la sua visione hanno suscitato paragoni importanti, arrivando addirittura a Paul Scholes, che con Ole Solskjaer ha giocato. E se vesti la maglia dello United quel nome pesa. Proprio Scholes da tempo ha lanciato segnali a Pogba e con lui altri ex senatori: per lui lo spazio e il tempo è quasi finito. Sempre vivace, sempre coinvolto, Bruno Fernandes è già idolo ad Old Trafford, in un modo che Pogba non ha mai fatto, scrivono in Inghilterra. L'arrivo del portoghese apre finalmente le porte alla partenza del francese in estate: ora non è una perdita, ora la Juve può provarci.