Secondo quanto raccolto dal Daily Mail, Steven Gerrard avrebbe chiesto all'Aston Villa di prendere Rodrigo Bentancur. Il giocatore uruguaiano potrebbe dunque partire e raggiungere la Premier League: per il tabloid britannico, la trattativa sarebbe addirittura in corso e ci sarebbero i margini per portarla a termine prima della conclusione dell'ultima settimana di mercato.