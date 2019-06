Nonostante la decisione di facciata di abbandonare la corsa per il giocatore, il Barcellona non intende arrendersi per Matthjis De Ligt. Lo riporta il Daily Mail, convinto che dietro l'incontro tra Gerard Pique ed il difensore olandese ci sia un estremo tentativo da parte dei catalani di invertire la rotta della trattativa che vede il centrale dell'Ajax ad un passo dalla Juventus. Una mossa, che, per ora, ancora non basterebbe a scalzare i bianconeri dalla momentanea pole position. De Ligt, al momento, non si espone. Le operazioni tra l'entourage del giocatore ed il club campione d'Italia continuano senza sosta.