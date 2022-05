La Juve continua a lavorare anche sul fronte difesa, in virtù dell'età avanzata di Bonucci e del ritiro a fine stagione di Chiellini. Ecco che dunque sono state prese in considerazione diverse ipotesi e tra queste figura anche il nome del granata Bremer. Al momento però, i bianconeri sembrano essere in netto svantaggio rispetto alla concorrenza dell'Inter e del Chelsea, al quale in queste ore si va ad aggiungere anche quella di un'altra squadra inglese. Stando a quanto riportato da The Sun infatti, anche il Leicester sarebbe interessato, tanto da averne affrontato il discorso in occasione della trasferta italiana per la gara di Conference League contro la Roma.