Negli uffici della Continassa continua l'estenuante caccia all'esterno d'attacco da consegnare a mister Allegri nella prossima stagione che, salvo clamorosi colpi di scena dovrebbe essere nuovamente sotto la guida dell'allenatore livornese. Uno dei nomi finiti a più riprese sotto la lente di ingrandimento, è quello dell'esterno del City Gabriel Jesus, ormai prossimo a lasciare i Citizens. Sul brasiliano però è forte la concorrenza dell'Arsenal che, stando a quanto riportato dal quotidiano inglese The Mirror, ora sarebbe in pole position per il buon esito della trattativa.