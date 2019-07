Si infiamma la sfida tra Atletico Madrid e Napoli per James Rodriguez. L'attaccante colombiano è prossimo a lasciare il Real Madrid ed i due club sono pronti a darsi battaglia. Secondo quanto riportato dai media inglesi, l'asta di mercato sarebbe ancora pienamente equilibrata. La Juventus resta più distante: i bianconeri avevano sondato il terreno per il giocatore, senza affondare il colpo. Attualmente la priorità è concludere le trattative in corso e solamente dopo si potrebbe ritentare per James. Sempre che quest'ultimo non abbia già deciso il suo futuro.