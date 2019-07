Maurizio Sarri lo considera un giocatore importantissimo per il proprio attacco. Tuttavia, il futuro di Paulo Dybala è ancora tutto da scrivere. E non è da escludere un clamoroso addio nel corso di questa finestra di mercato. L'argentino è corteggiato dal Manchester United e, secondo quanto riportato dal Daily Mail, il tecnico dei Red Devils Ole Gunnar Solskjaer avrebbe deciso di puntare con decisione al fantasista bianconero. La Juventus, però, non è intenzionata a farsi trovare impreparata. I campioni d'Italia avrebbero già fissato il prezzo del cartellino: 100 milioni di euro.