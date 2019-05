Continua ad infittirsi il mistero sul futuro di. Il difensore spagnolo, campione del mondo nel 2010, sembra propenso a lasciare ildopo quattordici anni. Così prendono consistenza le prime voci sulle sue possibili destinazioni. La Juventus ha già sondato il terreno per il giocatore , complice l'ottimo rapporto tra lo stesso Ramos e Cristiano Ronaldo. Tuttavia, dall’Inghilterra, arriva una nuova indiscrezione. Il, infatti, si sarebbe fatto avanti da Florentino Perez per trattare la cessione del capitano dei Blancos. Il duello tra i due top club potrebbe concretizzarsi nelle prossime settimane. Sempre che Ramos non decida di ripensarci, rimandando l’addio.