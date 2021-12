Non solo Arsenal e, soprattutto,: c'è anche un'altra big inglese su Dusan. Si tratta deldi Pep Guardiola che, stando a quanto riportato dall'emittente britannica BBC, starebbe pensando a un vero e proprio assalto all'attaccante serbo già a gennaio. "Non cedo a ricatti", ha detto il presidente della Fiorentina Commisso: "Il padrone di Vlahovic è la Fiorentina". Lo scenario auspicato di un'asta per il talento classe 2000, che quest'anno ha già messo a segno 16 gol, si profila sempre di più.