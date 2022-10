Ancora una volta, le grinfiesu. Secondo quanto riportato dalla stampa inglese, i Gunners avrebbero nel mirino il centrocampista della Juventus. La cotta risale a un anno fa, quando il 24enne azzurro sembrava a un passo dai bianconeri, pur non essendoci un accordo tra Juve e Sassuolo. L'Arsenal si era inserito, ma senza successo.In Inghilterra raccontano di una proposta da 30 milioni di euro, trasformatasi però in uno scambio alla pari. L'Arsenal sarebbe pronto a offrire Albert Sambi Lokonga, 22 anni, belga. Arteta avrebbe individuato in Locatelli il centrocampista ideale, magari per sostituire Xhaka, finora titolarissimo con Thomas Partey. Occhi anche su un vecchio pallino bianconero, Douglas Luiz. Per Lokonga, invece, c'è proprio l'auspicio che vada altrove e magari alla Juve: "Ha bisogno di giocare", ha raccontato Campbell, storico attaccante dei Gunners.