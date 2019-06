Manca soltanto l'ufficialità, poi Maurizio Sarri sarà il nuovo allenatore della Juventus. E' quanto racconta l'autorevole The Guardian dall'Inghilterra, sottolineando come il Chelsea abbia ormai dato il proprio via libera alla rescissione del contratto del tecnico. In questo senso è stato decisivo l'incontro tra il procuratore Fali Ramadani, che sta curando la delicata operazione, e la dirigenza del club inglese. E, sempre secondo il Guardian, il Chelsea non pretenderà alcun indennizzo, valutato intorno ai 6 milioni di euro, da parte della Juventus per liberare Sarri.



IL DOPO SARRI - Per lui è pronto un triennale da 6 milioni netti a stagione a Torino. E, per sostituire il tecnico, i Blues hanno in mente soprattutto il nome di Frank Lampard, ex centrocampista e bandiera del club, oggi manager del Derby County in Championship. Gli altri nomi portano invece a profili ben più d'esperienza: da Nuno Espirito Santo del Wolverhampton a Laurent Blanc, svincolato fin dal suo addio al Paris Saint-Germain nel 2016, passando proprio per Massimiliano Allegri, che verrà sostituito da Sarri sulla panchina della Juventus.