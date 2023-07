La Juventus è tornata a mettere gli occhi addosso a Hojlund, ammesso che li abbia mai tolti da quando è entrato nei radar dei dirigenti della Continassa. Ma quello proveniente da Torino non è l'unico interesse manifestato per il centroavanti norvegese, che stando a quanto riportato dal quotidiano britannico The Sun, sarebbe finito anche nel mirino del Manchester United.