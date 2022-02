Cristiano Ronaldo, che in estate ha lasciato la Juve per tornare al Manchester United, sta vivendo una stagione di alti e bassi. Secondo The Sun l'attaccante potrebbe lasciare i Red Devils già nella prossima sessione di mercato, e tra le pretendenti ci sarebbe anche la Roma di Mourinho. I due portoghesi hanno già lavorato insieme al Real Madrid, dove pare abbiano anche avuto qualche disaccordo. Ma adesso lo "Special One" non si opporrebbe al suo arrivo, sempre secondo le indiscrezioni provenienti dall'Inghilterra. Sulle tracce dell'ex Juve anche il Bayern Monaco, ma la pista più percorribile, in caso di addio al Manchester United, resta il PSG, soprattutto se Mbappe dovesse trasferirsi a Madrid con i blancos.