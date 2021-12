Lo rivela Sky Sports in Inghilterra e allora un po' di storie di mercato tornano a intrecciarsi. Fra i club interessati alla situazione particolare di Pierre Emeryc, punta classe 1989 dell'Arsenal e in scadenza a giugno 2023, c'è ancora una volta la Juventus. L'ostacolo? Come spesso accade, il problema è il suo ingaggio da 15 milioni di euro. Stando ai parametri di oggi, è assolutamente fuori dalla portata di tutte le società interessate.