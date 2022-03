Il futuro di Paulo Dybala è destinato a generare dibattito per un lungo periodo, almeno fino alla prossima estate quando qualcosa di più definito sarà a conoscenza di tutti. La concorrenza aumenta di giorno in giorno e dopo le varie e già affermate Inter, Tottenham e Atletico, in queste ore si sarebbe aggiunta anche un'altra candidata alla lista. Stando a quanto riportato dal portale inglese Football.London infatti, anche l'Arsenal si sarebbe inserito nella lotta che però, sta lavorando intensamente anche sul fronte Darwin Nunez del Benfica.