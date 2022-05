La Juventus sarà impegnata questa sera in quella che sarà la sua ultima gara della stagione, presentandosi all'Artemio Franchi per sfidare la Fiorentina di Vincenzo Italiano, in piena corsa per un posto in Conference League. Il mondo bianconero invece, pensa già a quella che sarà la prossima stagione e la settimana che sta per arrivare potrebbe essere quella decisiva per definire alcuni colpi di mercato perfezionati in questi ultimi giorni. In cima alla lista ci sono i nomi di Paul Pogba e Angel Di Maria, per i quali si tratta solo di limare alcuni dettagli, dopodichè entrambi potranno fare il loro approdo all'ombra della Mole. Leggermente indietro la situazione legata ad Ivan Perisic ma che lascia trapelare grande fiducia per il buon esito finale dell'operazione. SIRENE INGLESI - Madama vorrebbe chiudere per una cifra vicina ai 5 milioni, contro i 6 richiesti dall'entourage del croato che comunque, incontrerà nei prossimi giorni la dirigenza nerazzurra. L'offerta dell'Inter si aggira sui 4,5 milioni ma quello che non è andato giù all'ex Bayern è stato il trattamento manifestato dal club milanese e proprio per questo sarebbe intenzionato ad accettare l'offerta rinvenutagli da Torino. Ma bisogna affondare il piede sull'acceleratore ed evitare anche eventuali contromosse che potrebbero far saltare tutto. Così come bisogna prestare attenzione anche alla concorrenza, perchè secondo a quanto sta emergendo dall'Inghilterra, si sarebbe inserita anche un'altra candidata. Stando a quanto riportato sia da The Guardian, sia dal Daily Mail infatti, anche il Tottenham di Antonio Conte avrebbe mosso i primi passi in questa direzione, su espressa richiesta dell'allenatore leccese.