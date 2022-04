La Juve resta sempre concentrata anche sul fronte mercato, considerando le numerose lacune che ci sarebbero da colmare nella prossima sessione. Il nome che più di ogni altro circola dalle parti della Continassa è quello di Paul Pogba, mai uscito dai radar della dirigenza bianconera. In queste ore però, dall'Inighilterra sarebbero emerse delle notizie poco confortanti per i tifosi juventini, perchè stando a quanto riportato dal quotidiano britannico The Mirror anche il Real sarebbe ritornato fortemente sul giocatore, dopo che sembrava aver mollato la presa.