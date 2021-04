Secondo quanto riportato da The Athletic, il Milan sarebbe la prima squadra italiana a defilarsi dalla Super League. A riportarlo è il portale inglese, che sottolinea come la scelta di Gazidis sia quella di seguire i club inglesi, ufficialmente già fuori dal progetto Superlega.



In questo momento, stando a quanto riportato da The Athletic, ci sarebbero appena cinque squadre su 12. E il torneo è ufficialmente bloccato.