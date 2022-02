Nel quartier generale della Continassa l'unico pensiero ora è rivolto alla sfida di domani contro il Verona e a quello che sarà il proseguio della stagione. Ma è risaputo che una società come la Juve lavora sempre su più fronti e di conseguenza, ogni vicenda legata al mercato viene costantemente valutata. Una di queste è quella che porta all'esterno in uscita dal Barcellona Ousmane Dembelè, ormai scaricato dal claub Blaugrana. Il suo futuro è ancora incerto e in queste ore, starebbe prendendo quota una possibilità di finire in Premier League. Stando a quanto riportato dal quotidiano britannico Daily Mail infatti, anche il Chelsea di Tuchel si sarebbe messo sulle tracce del giocatore francese per la prossima estate.