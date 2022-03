Secondo quanto riportato dal Manchester Evening News, anche il Manchester City di Pep Guardiola si è iscritto alla corsa per arrivare a parametro zero a Paulo Dybala, ormai prossimo a lasciare la Juve. A poco più di 24 ore dalla notizia del mancato rinnovo dell'attaccante con i bianconeri, si sta già allungando la lista delle sue pretendenti, che vede sicuramente in prima linea Inter e Atletico Madrid. Da monitorare, comunque, anche l'interesse di diversi club di Premier League tra cui appunto il City.