Massimiliano Allegri potrebbe presto tornare in panchina. Dopo l'addio alla Juventus, arrivato lo scorso maggio, un mese circa prima dell'arrivo di Maurizio Sarri a Torino, il tecnico livornese si è goduto qualche mese di relax lontano dal calcio giocato. Oggi, però, è vicino al Manchester United e, secondo quanto riportato dal Guardian in Inghilterra, potrebbe presto sostituire Ole Gunnar Solskjaer, nel caso in cui i Red Devils non dovessero rialzarsi.