Il Daily Mail non ha dubbi: Allegri sarebbe perfetto per il Manchester United. Il tecnico ex Juve è diventato uno dei tecnici più richiesti della Premier League: soprattutto lo United, però, continua a studiare il toscano. Allegri si è fatto apprezzare specialmente per la capacità di cambiare a partita in corso, per la sua lettura del match. Tanti moduli e uomini giusti al posto giusto. Soprattutto, Max ha uno sponsor niente male che è Paul Pogba. I due si ritroverebbero dopo due stagioni belle e particolari, ma il rapporto non si è mai affievolito nel tempo e nella distanza: video e giochi, che potete vedere su Youtube, lo testimoniano alla perfezione.