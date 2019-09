Il Real Madrid non è l'unica squadra interessata a Massimiliano Allegri. I blancos stanno pensando di aprire i contatti con il tecnico ex Juve nel caso in cui la panchina di Zinedine Zidane tornasse a traballare e la situazione a farsi precaria. Sì, perché nemmeno il vincitore di tre Champions League consecutive è al sicuro. E allora non possono esserlo neanche altri colleghi in giro per il mondo. Soprattutto in Premier League. Già, proprio quell'affascinante calcio inglese, potrebbe essere la prossima destinazione di Max, secondo quanto riferiscono i tabloid inglesi.



DUE OFFERTE - Ci sarebbero già due proposte: la prima da Manchester, sponda United, dove Ole Gunnar Solskjaer sembra a un passo dall'addio. Pagherebbe l'inizio si stagione disastroso, per risultati e prestazioni, nonostante il rinnovo di contratto del marzo scorso, perché la società vuole evitare un'altra stagione sotto tono. Ma non solo. Anche il Tottenham sta valutando la posizione di Mauricio Pochettino, che potrebbe salutare al termine della stagione e assecondare i desideri del presidente del Real Madrid Florentino Perez, ma anche prima di quella data. E Allegri è il favoritissimo per entrambe le posizioni.