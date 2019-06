Non sarà Massimiliano Allegri il sostituto di Maurizio Sarri sulla panchina del Chelsea. Niente scambio di panchine, dunque, tra i Blues e la Juventus, dato che Sarri resta in pole position per prendere il posto del conterraneo toscano in bianconero. Secondo quanto riportato dal Daily Express dall'Inghilterra, Allegri avrebbe rifiutato l'opzione Chelsea. Per i Blues restano aperte altre quattro piste: Frank Lampard del Derby County sembra essere il favorito, poi ci sono Erik Ten Hag dell'Ajax, Nuno Espirito Santo del Wolverhampton e Javi Gracia del Watford.