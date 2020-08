Prima le uscite, poi le entrate. La Juventus ha dato il via alla politica di smantellamento della rosa, sfoltendo dalla squadra gli esuberi a fine ciclo con la maglia bianconera. E per operare in entrata potrebbe anche cedere giocatori sì importanti, ma che il club lascerebbe partire a fronte di un’offerta irrifiutabile. Come riporta il Sun, la Juve potrebbe accettare la cessione di Alex Sandro solo al cospetto di una proposta di almeno 40 milioni di euro. Il terzino sinistro brasiliano piace e non poco al Chelsea, che vanta l’obiettivo Emerson Palmieri.