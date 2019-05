La Juventus si avvicina a grandi passi a Maurizio Sarri. Ne è sicuro il Daily Mail dall'Inghilterra, che sottolinea come alcuni giocatori bianoneri abbiano rivelato a una fonte privata di essere certi di poter lavorare con l'attuale manager del Chelsea a partire dalla prossima stagione. Il tabloid sottolinea poi come ai Blues non dispiaccia cambiare aria, benché questa sera arrivi una vittoria in finale di Europa League, a Baku contro l'Arsenal.