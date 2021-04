Le ultime indiscrezioni di mercato hanno accostato alla Juventus il nome di Sergio Aguero, che a fine stagione lascerà il Manchester City. Stando a quanto riporta il Telegraph, però, l’attaccante argentino preferirebbe restare in Inghilterra piuttosto che trasferirsi in un altro Paese. Per questo in pole sono balzate sia Chelsea che Tottenham, che vorrebbero ingaggiarlo a costo zero. Nella corsa al Kun, mai dimenticare il Barcellona, che vorrebbe chiudere il colpo per convincere Messi a rimanere.