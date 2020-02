L’esclusione dalle prossime due edizioni della Champions League ha gettato grossa incertezza sul futuro del Manchester City. La permanenza dei top player del club inglese è a rischio non potendo disputare il trofeo europeo più ambito dai giocatori, soprattutto quella di Pep Guardiola. Il tecnico spagnolo è stato il sogno estivo per il post Allegri in casa Juventus, e potrà nuovamente esserlo anche la prossima estate. Secondo quanto riporta il Sun, il presidente Andrea Agnelli farebbe di tutto per portarlo a Torino, consapevole del fatto che, con la squalifica della UEFA, la possibilità è concreta.