Andrea Agnelli è a Baku, nello stesso hotel del Chelsea. Il presidente della Juventus in quanto numero 1 dell'Eca è nella capitale per assistere alla finale di Europa League tra i blues e l'Arsenal, ma non solo. Secondo il Sun, seduto al tavolo con Agnelli non c'era solo qualche amico, ma anche Bruce Buck, presidente del Chelsea, con cui avrebbe parlato anche del futuro di Maurizio Sarri, che alla Juve piace come successore di Massimiliano Allegri. Chiacchiere e richieste, con il club londinese che vuole circa 5.5 milioni di euro per liberare Sarri