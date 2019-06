La Juventus si è inserita con prepotenza tra Tottenham e Lione per Tanguy Ndombele. Come riporta il Guardian, gli Spurs hanno offerto 50 milioni di euro per il centrocampista francese, mentre l'OL ne pretende almeno 75. E' in questo scenario che si è mosso il club campione d'Italia, che con Paratici ha incontrato i dirigenti del club transalpino. I contatti per Ndombele sono partiti da tempo, il profilo del classe '96 intriga la dirigenza campione d'Italia, pronta ad approfittare della situazione di stallo tra Tottenham e Lione.