Il ritorno di Paul Pogba alla Juventus non sembra più un ostacolo impossibile. Dall'Inghilterra prendono sempre più consistenza le voci di un aiuto ai bianconeri da parte di Adidas, interessata ad avere il proprio assistito a Torino per vestire nuovamente i propri capi di abbigliamento. Secondo le fonti al di là della Manica, con questa mossa, la Vecchia Signora sarebbe in pole position per assicurarsi il centrocampista campione del mondo nel 2018 con la Francia. Al resto contribuiscono i dubbi del Real Madrid di cimentarsi in una manovra assai complicata ed onerosa.