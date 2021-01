1









Secondo quanto riportato in Inghilterra dal Daily Express, Paul Pogba resta l'obiettivo della Juventus. Per il tabloid inglese, dunque, i bianconeri hanno manifestato nuovamente il proprio interesse, così come si è fatto avanti il Real Madrid. Nelle ultime settimane, anche il PSG del nuovo allenatore Mauricio Pochettino ha fatto qualche ulteriore sondaggio. Serve un'offerta e serve un'offerta molto importante. Quanto importante? Circa 80 milioni di euro.