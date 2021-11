E' la notizia riporta da Sky Sports UK e da Sky Sport, che racconta come ci sia un'intesa per il trasferimento a gennaio, anche se l'attaccante serbo non è convinto. Vlahovic vuole aspettare e attendere altre offerte, nonostante l'Arsenal faccia sul serio per lui. Nei giorni scorsi l'incontro a Londra con la dirigenza della Fiorentina, rappresentata da Joe Barone e Daniele Pradè, per provare a trovare l'accordo.. A complicare l'affare, però, è la distanza tra la richiesta di Vlahovic e la proposta dell'Arsenal. Soprattutto in termini di importanza: Vlahovic ha in testa la Juve e comunque aspetta offerte più importanti, vorrebbe anche decidere con calma, magari in estate. Mentre la Viola può cederlo a gennaio, buttandosi subito alla ricerca del sostituto.