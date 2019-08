Secondo quanto riporta la BBC, Arsenal e Tottenham hanno raggiunto un accordo per il trasferimento di David Luiz ai Gunners. Il difensore brasiliano si trasferirà a nord di Londra per 8 milioni di sterline, circa 10 milioni di euro. L'Arsenal è stato vicino anche a Daniele Rugani per il quale ieri è stata fatta una nuova offerta di prestito con obbligo di riscatto. L'arrivo di David Luiz all'Emirates, però, potrebbe chiudere le porte al trasferimento del difensore azzurro, pallino di Maurizio Sarri.