Roman Abramovich aspetta da cinque anni di ritrovare Frank Lampard al Chelsea. E' quanto racconta il Sun dall'Inghilterra, secondo cui il proprietario dei Blues non vede l'ora di riabbracciare l'ex centrocampista e bandiera del club inglese a Londra. L'occasione può arrivare già nei prossimi giorni. Con Maurizio Sarri al passo d'addio, diretto verso la panchina della Juventus per fare da erede a Massimiliano Allegri, Lampard è il favorito per prenderne il posto al Chelsea, dando addio al Derby County dopo una stagione incredibile, chiusa a un passo dalla promozione in Premier League.