Il Daily Mail, in un articolo che accompagna l'assegnazione del Pallone d'Oro 2021, ha elencato alcuni dei premi più controversi degli ultimi anni, tra questi Pavel Nedved:"Dopo aver segnato 42 gol e segnato 26 assist in un anno solare, Thierry Henry è stato visto come il favorito per il Pallone d'Oro 2003.Ma in uno dei più grandi sconvolgimenti nella storia del premio, è stata la stella della Juventus Pavel Nedved a essere incoronata vincitore.Nedved aveva aiutato la Juve a raggiungere la finale di Champions League del 2003, ma molti erano ancora sorpresi nel vedere il nazionale ceco battere Henry."