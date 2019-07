Alla corsa dell'Inter per Romelu Lukaku si è inserita anche la Juventus, un po' per disturbare i rivali un po' per interesse concreto dopo aver sfoltito il reparto. Secondo il Daily Mail, Solskjaer ha lanciato l'ultimatum per chi vuole Lukaku: quattro giorni di tempo per trovare l'accordo col Manchester United, altrimenti verrà reintegrato in rosa e sarà a disposizione dell'allenatore.