Una follia per Harry Kane. Il Manchester City vuole la punta del Tottenham e, stando a quanto riportato dal Sun, ha presentato un'offerta clamorosa al presidente del Tottenham Daniel Levy: 160 milioni di sterline, al cambio circa 187 milioni di euro per assicurarsi il capitano della nazionale inglese. E non sarebbe da meno neanche l'ingaggio per Kane: 16 milioni di euro netti a stagione.