Come raccontato dalla BBC, la Juve aveva provato seriamente ad arrivare a Neymar Junior. Stando a quanto riportano dall'Inghilterra, i bianconeri avrebbero messo su piatto 100 milioni di euro più il cartellino di Paulo Dybala. Non è bastato ad Al-Khelaifi, sceicco patron del Paris Saint Germain, che alla fine ha 'costretto' il brasiliano a restare all'ombra della Torre Eiffel. Un altro grande colpo in canna, per Paratici. Dopo Cristiano Ronaldo, il capo dell'area sportiva voleva portare a casa un altro fuoriclasse. Alla fine, né Juve, né Real Madrid, né Barcellona: Neymar ha spinto per i blaugrana, non è arrivato l'accordo totale.