Gleison Bremer fa impazzire tutti. Dall'Inghilterra riporta The Telegraph l'interesse di numerosi club sul difensore brasiliano del Torino. Tottenham, Arsenal, Liverpool e Leicester per quanto riguarda i club di Premier League che monitorano il difensore. Non mancano le sirene anche dalla Serie A con Juventus, Milan e Inter che continuano a seguire Bremer.