Apre così Tuttosport, che racconta come i bianconeri siano risaliti dai problemi per ritrovarsi ai primi di gennaio con un umore tutto nuovo. Dall’inferno dell’eliminazione della Champions, da Haifa, passando in mezzo alla bufera delle inchieste e alla rivoluzione societaria a oggi, molto è cambiato, almeno nella squadra. Allegri, oggi, è l'unica certezza di una Juve in ristrutturazione. L'uomo a cui aggrapparsi in attesa del nuovo corso. L'uomo che, incassata la fiducia piena di John Elkann, è riuscito a risistemare in parte la situazione e ora si lancia verso la rimonta. Il fatto che venerdì, contro il Napoli, la Juve possa giocarsi una fetta di corsa scudetto è già un’impresa, ripensando ai mesi scorsi. E ci è riuscito in 5 modi, spiega Tuttosport, ecco quali.