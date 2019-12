Dopo la vittoria di ieri contro l'Udinese, la Juventus ha agganciato l'Inter in testa alla classifica e ora non vuole più fare passi falsi aspettando quello dei nerazzurri per rimanere da sola al primo posto. Numeri straordinari all'Allianz Arena per la squadra di Sarri, che con il 3-1 di ieri allunga una serie positiva a 29 partite: 24 vittorie e 5 pareggi. Ecco tutte le statistiche riportate dal sito della Juve dopo la sfida con l'Udinese:



Gianluigi Buffon ha raggiunto oggi Alessandro Del Piero come giocatore più presente nella storia della Serie A a girone unico con la maglia della Juventus (478 presenze).



Cristiano Ronaldo (11 reti) è l'unico giocatore dei top-5 campionati europei a essere andato in doppia cifra di reti in tutte le ultime 15 stagioni (dal 2005/06 ad oggi, considerando tutte le competizioni). Cristiano è andato a segno in sette degli otto incontri casalinghi di questo campionato (otto gol). Per la prima volta con la maglia della Juventus è andato a segno per quattro partite consecutive contando tutte le competizioni, e non realizzava una doppietta in Serie A per la Juventus da febbraio, contro il Parma.



La Juventus non segnava tre gol in un primo tempo di Serie A dal febbraio 2018.



Tre gol per Leonardo Bonucci in questo campionato: non ne ha mai realizzati di più in una singola stagione di Serie A.



15 punti nelle prime 16 partite per l’Udinese, che nell’era dei tre punti a vittoria ha fatto peggio solo nella passata stagione (13).