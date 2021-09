Una vittoria di sostanza. Una vittoria di assoluto profilo. E come ha raccontato Danilo, semplicemente "oggi era fondamentale vincere per iniziare al meglio questa competizione".dopo un inizio di campionato parecchio ballerino, con solo un punto accumulato in tre giornate e un meno otto dal primo posto in classifica. Che resta l'obiettivo, così come sottolinea ancora Danilo: "Ora testa al campionato - scrive -, con la stessa fame e voglia di vincere! Forza Juve".