Andrea Pirlo e Gennaro Gattuso, uniti da una grande amicizia, sviluppatasi nel Milan e anche in Nazionale (dove sono diventati campioni del Mondo). Oggi allenatori avversari in campionato, dopo la Supercoppa Italiana che ha visto la Juventus prevalere oltre tre settimane fa. I due hanno spesso raccontato degli scherzi che faceva Pirlo a Gattuso quando erano compagni di squadra. Anche attraverso certe forme di goliardia, pure molto "spinte", può formarsi e rinnovarsi un rapporto di stima e rispetto. Anche perché Ringhio non stava inerme, ma rispondeva a suon di (amichevoli) botte: per sua stessa ammissione, sembravano Bud Spencer e Terence Hill.



Qui di seguito, minuziosamente elencati da Sky Sport, tutti gli scherzi dell'attuale mister juventino a quello del Napoli, che definisce Pirlo "un gran figlio di... con tutto il rispetto per sua mamma"



SABBIA NEL LETTO - Un tipico scherzo da caserma, il sacco pieno di sabbia dentro il letto, così chi ci si addormenta si ritrova una... tempesta sabbiosa sotto le lenzuola!



SCHERZI TELEFONICI - Pirlo chiamava Gattuso 'terrone', quest'ultimo lo menava, Pirlo allora gli rubava il telefonino e mandava messaggi ad Ariedo Braida, persino in periodo di trattative per il rinnovo!



SPAVENTI IN CAMERA - In Nazionale, De Rossi e Pirlo si nascondevano sotto il letto e nell'armadio della stanza di Gattuso, e piombavano fuori all'improvviso per terrorizzaro



ESTINTORE - Sempre De Rossi e Pirlo, si presentano in camera di Gattuso e lo sommergono di schiuma con un estintore STIMOLAZIONI - Mentre Gattuso doveva essere sottoposto a controllo anti-doping, Pirlo gli sussurrava il più classico dei pssssss...psssss...



LUMACOTTO - Gattuso ha mangiato per scommessa una lumaca e Pirlo non gli ha nemmeno dato i soldi



DA ALLENATORE - Quando Gattuso si sedette sulla panchina rossonera e poco dopo compì 40 anni, Pirlo gli disse: Sei al Milan da due mesi e pare che hai 50 anni, se non inviti alla festa me e Ambrosini ti sfondiamo la pescheria



IL PESCE - Se in un pranzo il pesce arrivava proprio dalla pescheria-bistrot di Gattuso, Pirlo si alzava e diceva apposta che era immangiabile, chiedendo dove l'avessero preso



CONIUGAZIONI - A tavola Pirlo e altri compagni del Milan si divertivano a correggere a Gattuso l'uso dei verbi, e per prenderlo in giro lo facevano anche se li coniugava correttamente. La risposto di Ringhio era tutta a colpi di forchetta...



CHIUSO DENTRO - Quando Gattuso si chiudeva in camera per calmarsi, Pirlo e altri rossoneri lo chiudevano del tutto mettendo divani davanti alla porta. E quando Ringhio si ribellava per uscire gli dicevano 'Arrangiati, terrone'