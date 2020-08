In attesa dell'arrivo di McKennie, centrocampista dello Schalke a un passo dalla Juventus, i bianconeri continuano a cercare il colpo da novanta in mezzo al campo. Uno dei profili sui quali i bianconeri sono da tempo, è quello di Sergej Milinkovic Savic. Per il centrocampista serbo la Lazio ha sempre fatto muro, ma secondo quanto riporta Le10Sport la prossima sessione di mercato potrebbe essere quella dell'addio al club di Lotito. Juve? No, andrà al Psg. Dicono.