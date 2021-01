Marco Da Graca sta vivendo una settimana che si ricorderà per il resto della sua vita. Mercoledì sera l'ingresso in campo nei minuti finali del quarto di finale di Coppa Italia contro la Spal, esordio assoluto con la prima squadre della Juventus, con tanto di gol sfiorato (e "rubato" da Chiesa). Oggi, rientrato nei ranghi giovanili e aggregato alla Primavera, il gol che ha sbloccato la partita ancora in corso contro la Lazio. Dopo aver assaggiato Under 23 e prima squadra, il 18enne centravanti palermitano sta spadroneggiando nella formazione di mister Bonatti.